Si scrive plexiglass o plexiglas? Il 'litigio' social tra Salvini e Azzolina

Come si scrive plexiglas(s)? Querelle linguistica (e non solo) tra la ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, e il leader della Lega Matteo Salvini. Tutto è nato da un tweet del leghista che ieri ha attaccato la ministra sui divisori ipotizzati per separare gli alunni in aula. "Le follie del governo sul decreto Scuola: tante famiglie in tutta Italia chiedono sorrisi e speranza per i loro figli, non il plexiglas. Non è questo il futuro da dare agli studenti".

Azzolina lo ha subito bacchettato accusando il capo della Lega di non saper scrivere correttamente 'plexiglass', utilizzato dall'ex ministro con una sola 's' finale.

Controreplica di Salvini: "Con tutti i problemi che ha la scuola e i disastri che sta combinando il governo, vuole fare la maestrina e mi attacca pubblicamente per come ho scritto 'plexiglas'... Ma a sbagliarsi è lei, perché si scrive proprio così", twitta il leghista chiamando in causa l'enciclopedia Treccani, che spiega come il termine con una sola 's' finale sia corretto. "Se questo è un ministro dell'Istruzione...".

In realtà anche secondo altri dizionari come Garzanti e Sabatini Coletti la grafia corretta è 'plexiglas' sebbene nella pratica, per indicare il materiale in plastica trasparente, sia diventata di uso comune anche la variante con la doppia "s" finale. In ogni caso, con o senza "s", Azzolina ha assicurato che non ci sarà nessuna "gabbia" in plexiglas ad attendere gli alunni al loro ritorno in classe.