"Maledetti, maledetti": signora interrompe la diretta tv e urla davanti a Montecitorio

Fuori programma durante un collegamento di SkyTg24 oggi da Montecitorio: mentre il giornalista Marco Di Fonzo racconta in diretta le ultime notizie sul governo dopo i risultati delle elezioni regionali in Sardegna, una signora si ferma alle sue spalle e urla più volte "maledetti". Il cronista è stato costretto ad interrompere momentanemente il discorso e subito è stato mandato in onda un servizio sulle parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, impegnato in un summit a Sharm-el-Sheikh, in Egitto, dove è in corso un vertice tra Unione Europea e Lega Araba.

"Maledetti!": il video della donna che interrompe la diretta di Sky

Marco Di Fonzo, che non si è affatto scomposto, si è limitato a guardare la donna alle sue spalle. Finito lo sfogo della signora (forse indirizzato ai politici?), l'esperto giornalista ha ripreso il collegamento con la rete all news di Sky.