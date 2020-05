Smart working, l'appello dell'Oms a chi lavora da casa: "Alzatevi spesso almeno per tre minuti"

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) lancia un appello a quanti stanno lavorando da casa, per invitarli letteralmente a muoversi e concedersi delle piccole pausa durante la giornata.

L'Oms sta promuovendo sui social l'iniziativa 'Walk the Talk: Health for All Challenge', arrivata alla sua terza edizione, la prima - sottolinea l'agenzia Onu per la salute - che si svolge in forma virtuale al 100%. La parola d'ordine, in tempi di pandemia di Covid-19, diffusa sui social dall'Oms è #HealthyAtHome. A casa in salute. "Cosa stai facendo per esserlo? Unisciti alla nostra sfida e condividi il tuo video", è l'invito rivolto a tutti.

E in queste ore stanno appunto piovendo immagini da tutto il pianeta di persone in quarantena impegnate a fare sport per lo più in salotto viste le quarantene anti-contagio decise un po' ovunque.

Un pensiero particolare l'Oms lo rivolge a chi fa smart working. "Lavorare da casa significa che le persone restano sedute più a lungo. È importante per la salute" che coloro che lavorano da casa "si alzino spesso, per almeno 3 minuti, più volte durante la giornata, per distendere i muscoli". Per loro ecco qualche consiglio via Twitter dall'Oms: "Cammina su e giù per le scale, fai qualche esercizio di stretching, balla per pochi minuti a ritmo di musica, trova idee e risorse online".

L'appello viene rinforzato anche dallo stesso direttore generale dell'agenzia Onu per la salute, Tedros Adhanom Ghebreyesus: "Fai una passeggiata se puoi andare fuori, fai un allenamento online o yoga" se invece devi stare in casa, "e non restare seduto nella stessa posizione per lunghi periodi. Alzarsi e muoversi per almeno 3 minuti più volte al giorno aiuta. Anche prendersi cura della propria salute mentale è la chiave: puoi farlo parlando con le persone a cui sei legato, ascoltando musica, leggendo un libro, giocando a un gioco. Mostra al mondo come ti mantieni sano a casa", è l'invito di Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha tagliato il nastro dell'iniziativa 'The healthy at home challenge'.

Saltare la corda, allenare i bicipiti, fare meditazione, la lista dei consigli è lunga. E se si lavora a casa con i figli in giro il suggerimento è di coinvolgerli, facendo "alcuni esercizi fisici insieme per togliere lo stress, o ballando con sottofondo la canzone preferita dei ragazzi (potreste persino impressionarli con le vostre mosse)". Se si è costretti fra 4 mura per colpa del coronavirus, è la conclusione, bisogna impegnarsi per restare attivi. "L'Oms raccomanda che tutti gli adulti sani facciano 30 minuti di attività fisica giornaliera, e i bambini in salute un'ora al giorno".