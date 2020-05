"Lei è entrato in contatto con un caso di coronavirus": sms ai cittadini inviato per errore

"Gentile signore/signora, lei risulta contatto di caso di coronavirus". Il messaggio cominciava così, ma era un errore, un clamoroso errore. Pasticcio dell'Ats di Milano, che a inizio settimana ha inviato degli sms ad alcuni cittadini milanesi (non si sa con esattezza quanti) per avvisarli di essere entrati in contatto con un caso di coronavirus, invitandoli quindi all'isolamento e a prendere tutte le precauzioni del caso. A renderlo noto, ammettendo e spiegando l'errore, è stata nelle scorse ore la stessa agenzia di tutela della salute, che fa capo a regione Lombardia e sta gestendo in questi mesi l'emergenza sanitaria.

Sms inviato per errore da Ats Milano: "Lei è entrato in contatto con un caso di coronavirus"

"Comunicazione urgente ai cittadini - si legge scritto in rosso sulla home page del sito dell'Ats -. Per un errore informatico, alcuni assistiti hanno ricevuto nella serata di lunedì 25/05 un sms che riportava il testo seguente: 'Ats Milano. Gentile Sig/Sig.ra lei risulta contatto di caso di Coronavirus. Le raccomandiamo di rimanere isolato al suo domicilio, limitare il contatto con i conviventi e misurare la febbre ogni giorno. Se è un operatore sanitario si attenga alle indicazioni della sua Azienda'".

In realtà il messaggio e il destinatario erano totalmente sbagliati. "Agli interessati - spiega ancora Ats - è stato inviato un ulteriore sms di rettifica nella giornata di martedì 26/05. Per eventuali informazioni è possibile contattare il numero di telefono 02/85781. Ci scusiamo - concludono dall'azienda - per il disagio".