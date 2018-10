Lancio con i paracadutisti del Tuscania per il sottosegretario

Un lancio in tandem con un istruttore dei paracadutisti "Tuscania", da una quota di oltre 4500 metri. A farlo è stato il Sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo ha che ha incontrato, nella sede di Livorno, il personale del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania", dove ha assistito a una esercitazione programmata. "Ho voluto dare un segnale forte di vicinanza a questi professionisti della sicurezza, mettendo la mia stessa vita in mano a chi ogni giorno difende gli interessi nazionali e rappresenta il Paese nel mondo", ha detto Tofalo che tra le deleghe assegnate dal Ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha ricevuto quella relativa all Arma dei Carabinieri.