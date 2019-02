Ogni anno ci sono 12 milioni di spose bambine nel mondo: i numeri del dramma

"Lei non ha idea di cosa le stia per succedere". "Ho dovuto vincere le resistenze dei suoi genitori". "Voglio ricordare la sua faccia in quel momento per tutta la vita". A parlare così è un uomo all'apparenza come tanti, che non sta non nella pelle all'idea di chiedere la mano della sua innamorata. Ha registrato un video in cui annuncia a tutti - amici e non - che sta per andare a fare la sua proposta di matriomonio. Lo seguiamo mentre si dirige da lei. Lo vediamo avvicinarsi a una donna, parlarle. E lei è la "fortunata"? No. La proposta è diretta a una bella bambina bionda, che la donna spinge verso l'uomo in cambio di una misteriosa busta. Una sposa bambina, che viene trascinata via e sì, la sua espressione di terrore la ricorderemo tutti. Con questa video campagna lanciata nella settimana di San Valentino, l'Unicef punta ad accendere i riflettori sul fenomeno delle spose bambine perché, se è vero che a livello globale la percentuale di matrimoni precoci sta diminuendo, è anche vero che in molti paesi i progressi sono ancora troppo lenti e i matrimoni precoci avvengono anche nei paesi ad alto reddito.

Nel mondo una donna su cinque si è sposata prima di aver compiuto 18 anni: si parla di circa 650 milioni di spose bambine. A livello globale il numero totale di ragazze sposate da bambine è stimato essere di 12 milioni l’anno e in Asia Meridionale si trova il maggior numero di spose bambine, con oltre il 40% del numero globale (285 milioni o 44% del totale), seguita dall’Africa Subsahariana (115 milioni o 18% del totale). Come dice Henrietta Fore, direttore generale dell'Unicef, "per molti, il giorno di San Valentino è associato al romanticismo, fiori, proposte di matrimonio" mentre "per il milioni di ragazze nel mondo, il matrimonio non è una scelta ma una malaugurata fine alla loro infanzia e al loro futuro. La soluzione è semplice: vietare i matrimoni precoci, investire nell’istruzione e garantire l’empowerment per i giovani, le famiglie e le comunità per portare un cambiamento positivo. Solo così questa pratica potrà finire entro il 2030 e 150 milioni di ragazze a rischio saranno protette".

L'obiettivo: entro il 2030 stop ai matrimoni precoci

Sebbene la percentuale dei matrimoni precoci stia diminuendo a livello globale, in molti posti i progressi sono ancora troppo lenti, fa sapere l'Unicef. Nel decennio scorso, il numero di donne sposate da bambine è diminuito del 15% – da 1 su 4 (25%) a 1 su 5 (21%): questo significa che sono stati evitati 25 milioni di matrimoni precoci. L'aumento del tasso di istruzione per le ragazze, investimenti proattivi dei governi sulle ragazze adolescenti e campagne di comunicazione pubblica sull’illegalità del matrimonio precoce e sui danni che causa sono tra le ragioni di questo cambiamento.

Per porre fine a questa pratica entro il 2030, anno indicato dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, bisogna che i progressi accelerino in modo consistente.

#EndChildMarriage NOW: La proposta di matrimonio (che non ti aspetti)

In Asia Meridionale, il rischio per una ragazza di sposarsi da bambina è declinato di oltre un terzo, dal 50% 10 anni fa, al 30% oggi. Questo cambiamento è ampiamente dovuto a enormi passi avanti nel ridurre i matrimoni precoci in India ma il numero maggiore di matrimoni precoci si sta spostando dall’Asia Meridionale all’Africa Subsahariana, a causa di progressi più lenti e della crescita della popolazione. Delle spose bambine più recenti, circa 1 su 3 vive in Africa Subsahariana, 25 anni fa erano 1 su 7. In America Latina e nei Caraibi non ci sono evidenze di progresso, con livelli di matrimoni precoci uguali a 25 anni fa.

I matrimoni precoci avvengono anche nei paesi ad alto reddito. Negli Stati Uniti, la maggior parte dei 50 stati presenta eccezioni a livello legislativo che consentono ai bambini di essere sposati prima dei 18 anni. Nel 2017, nell’Unione Europea, solo 4 paesi non tolleravano eccezioni all’età minima per il matrimonio di 18 anni.

Cosa "perde" una sposa bambina

Quando una ragazza è costretta a sposarsi da bambina affronta conseguenze immediate e per tutta la vita. Le sue possibilità di portare a termine il percorso scolastico diminuiscono, mentre aumentano le possibilità di subire violenza a casa. Ha maggiori probabilità di diventare madre durante l’adolescenza, e le ragazze adolescenti hanno più probabilità di morire per complicazioni durante la gravidanza e il parto rispetto alle ragazze più grandi. Ci sono anche conseguenze sociali importanti e maggiori rischi di perpetuare il circolo intergenerazionale della povertà.

Sposarsi da bambine ha ripercussioni su diverse aree della vita di una ragazza. Per esempio, in Etiopia, la maggior parte delle giovani donne sposate da bambine ha partorito prima del 20esimo compleanno e le spose bambine hanno meno probabilità di ricevere cure adeguate durante la gravidanza e il parto. Inoltre, le ragazze sposate da adolescenti in Etiopia hanno 3 volte più probabilità di non frequentare la scuola rispetto alle ragazze della stessa età non sposate.

Per eliminate i matrimoni precoci entro il 2030, secondo l’Agenda di Sviluppo Sostenibile, i progressi del mondo dovrebbero andare 12 volte più veloci rispetto al tasso osservato negli ultimi 10 anni.