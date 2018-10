Lui muore poco prima delle nozze: il gesto toccante della sposa | Foto

Doveva essere il giorno più bello della loro vita. E invece lui, un pompiere dell'Indiana, è morto in un incidente stradale durante un salvataggio. Jessica Padgett e Kendall James Murphy avrebbero dovuto sposarsi lo scorso 29 settembre. Poco prima del matrimonio, James è stato coinvolto in un incidente: il pompiere 27enne stava raggiungendo un uomo rimasto bloccato nel suo veicolo quando il suo mezzo di trasporto si è schiantato. Inutili i soccorsi. Per onorare la memoria di quello che sarebbe dovuto diventare suo marito, Jessica ha indossato con coraggio il suo abito da sposa e ha posato sulla lapide del suo amato James. Con i suoi stivali, il suo equipaggiamento antincendio e tutti i suoi familiari.

Le foto commoventi sono state pubblicate su Facebook da Loving Life Photography. L'autrice del servizio fotografico, Mandi Knepp, conosceva già i due futuri sposi, ma non aveva mai svolto un lavoro del genere. "Avevo scattato loro le foto del fidanzamento, e sono stata onorata - ha detto - di aiutare in qualche modo Jessica". Le immagini realizzate sono tantissime e tutte molto toccanti. Jessica posa di fianco alla lapide di James da sola e con tutti i parenti e amici. Si fa immortalare mentre indossa l'abito da sposa, proprio come fosse il giorno del suo matrimonio. Porta in grembo gli stivali del suo fidanzato e poi posa proprio al suo fianco.

"Non era quello che volevo, ma alla fine so che non sarò mai sola", ha scritto la ragazza sulla sua pagina Facebook.