Stato di emergenza Covid, si va verso la proroga: ecco le conseguenze

Il governo ha espresso l'intenzione di prorogare lo stato di emergenza sanitaria fino al 31 dicembre del 2020. La notizia di una possibile proroga, anticipata da indiscrezioni di stampa, è stata confermata in mattinata dal premier Conte, il quale ha ammesso che l'esecutivo ci sta pensando, sebbene le valutazioni siano ancora in corso. "Nessuno deve sorprendersi se ci avviamo verso la proroga dello stato di emergenza" legato al coronavirus. "Lo stato di emergenza - ha detto il presidente del consiglio oggi a Venezia per il primo test di sollevamento del Mose - non significa che non teniamo sotto controllo il virus, significa semplicemente che siamo poi nella condizione di continuare ad adottare le misure necessarie, anche minimali".

Coronavirus, stato di emergenza fino al 31 dicembre: cosa ha detto il premier Conte

"Quindi - ha aggiunto il premier - non vi dovrete sorprendere se la decisione sarà di prorogare lo stato di emergenza. Perché se non lo prorogassimo non avremo più gli strumenti e i mezzi per continuare a monitorare e poter intervenire e circoscrivere".

Coronavirus, i rischi di una seconda ondata: verso la proroga dello stato di emergenza

Lo stato di emergenza, varato a fine gennaio ai sensi della legge n. 225 del 1992 sulla Protezione civile, cesserà i suoi effetti il 31 luglio, ma i rischi di una seconda ondata avrebbero convinto il governo, tenuto conto del parere del Comitato tecnico scientifico, ad estendere la misura per altri cinque mesi. Dunque fino al 31 dicembre del 2020.

Proroga stato di emergenza, le possibili conseguenze

Con la proroga dello stato di emergenza l’esecutivo potrà continuare ad esercitare dei "poteri sostitutivi" degli enti locali in situazioni di particolare rischio. In sostanza, se ce ne fosse bisogno, il premier Conte potrà continuare ad emanare i famigerati dpcm, restringendo le libertà dei cittadini senza coinvolgere le due Camere.

Tra le altre cose, la decisione di estendere lo Stato di emergenza per altri cinque mesi, comporterà anche la proroga del ricorso al lavoro da casa.

Con lo stato di emergenza si garantiscono interventi immediati a favore della popolazione e del territorio con mezzi e poteri straordinari. Si tratta di interventi che vengono decisi con ordinanze emanate dal capo della protezione civile in deroga alle disposizioni di legge, purché collegati all’emergenza in atto.