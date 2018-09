Cinema pieno per il film su Stefano Cucchi, la sorella Ilaria: "Tutti sapranno la sua storia"

Le telecamere di RomaToday sono andate alla proiezione del film "Sulla mia pelle" in un cinema della Capitale.

Presente anche la sorella di Stefano, Ilaria Cucchi. “Chi sperava che non si sarebbe più parlato di mio fratello si sbagliava - dice a RomaToday -, ci troviamo al cinema e migliaia di persone nel mondo vedranno la storia di Stefano, questo film mi restituisce un po’ di lui, il suo stato emozionale in quei drammatici giorni che è l’unica cosa che, purtroppo, non siamo mai stati in grado di ricostruire”.

Il servizio di Veronica Altimari su RomaToday