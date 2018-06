SuperEnalotto, è il "gran giorno" dello Stivale Milionario: un milione a 10 fortunati

SuperEnalotto, è il giorno dello "Stivale Milionario": attesa molto alta tra i giocatori. Quella di stasera è un'estrazione eccezionale, nel verso significato del termine. L'estrazione avviene di lunedì perché si tratta di quella di sabato (Festa della Repubblica) rimandata a oggi. In palio ci sono 10 super premi garantiti da 1 milione di euro ciascuno.

SuperEnalotto Stivale Milionario

Lo "Stivale Milionario" è pensato per la Festa della Repubblica in Italia: un'occasione in più di festa per i fortunati vincitori.

In pratica in una sola estrazione speciale, il concorso n. 66 di lunedì 4 giugno 2018, saranno assegnati ben 10 premi garantiti da 1 milione di euro ciascuno. I premi non sono alternativi al normale concorso, bensì si affiancano alla possibilità di vincere il Jackpot del SuperEnalotto.

Come funziona Stivale Milionario

La meccanica dell'iniziativa prevede che, fino a stasera, tutti coloro che acquisteranno una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso del 4 giugno, parteciperanno all'estrazione dei super premi in palio: 10 premi garantiti da 1 milione di euro ciascuno. Infatti per ogni combinazione di SuperEnalotto SuperStar i giocatori riceveranno un codice alfanumerico univoco col quale concorrere all'estrazione speciale. Attenzione quindi a conservare la ricevuta fino al 4 giugno. Il codice dell'iniziativa speciale è indipendente dai numeri della sestina estratta.

SuperEnalotto da record

Sfiora i 113 milioni di euro la raccolta di SuperEnalotto e SuperStar a maggio 2018. Il podio delle vincite maggiori nell’ultimo mese vede in cima il 5 Stella da 1,3 milioni di euro realizzato lo scorso 12 maggio a Napoli ed è completato dai due 5 centrati a Catanzaro (198mila euro il 26 maggio) e Vittoria (in provincia di Ragusa, con una vincita da 165mila euro). Da inizio anno la raccolta sfiora i 625 milioni, con il colpo più grosso centrato a Caltanissetta lo scorso 17 aprile: 130,2 milioni di euro grazie al 6.