SuperEnalotto, tre (s)fortunati a un passo dal sogno: i numeri dell'ultima estrazione

Sfortuna per aver sfiorato il premio da record accarezzando il sogno della sestina vincente, sfuggito solo per un numero, o fortuna per aver comunque vinto un bel gruzzolo? Complicato rispondere. Fatto sta che nell'ultima estrazione del SuperEnalotto, quella di giovedì 6 settembre 2018, tre giocatori hanno portato a casa, con "punti 5", 52.387,62 euro. Le vincite con "5" sono state realizzate a Cesena tramite schedina 2 pannelli, a Quattro Castella (Reggio Emilia) e ad Alfonsine (Ravenna) con schedina 5 pannelli. Manca (di nuovo) il 6, e così per il prossimo appuntamento la sestina vincente metterà in palio 35,9 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa. Il premio di prima categoria, secondo quanto riferisce l'agenzia specializzata Agripronews, è stato centrato due volte da inizio 2018: il 17 aprile con 130,2 milioni a Caltanissetta e lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. Ma ora vediamo insieme i numeri dell'ultima estrazione di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto.

SuperEnalotto, i numeri dell'ultima estrazione

2 23 34 52 76 87

Jolly 58

SuperStar 86

Lotto, i numeri estratti giovedì 6 settembre 2018

Estrazione n°107 del 06/09/2018 NAZIONALE 37 74 4 56 49 BARI 85 58 74 54 22 CAGLIARI 17 13 66 20 16 FIRENZE 11 73 9 16 60 GENOVA 30 41 23 71 40 MILANO 36 14 74 41 22 NAPOLI 80 5 25 87 69 PALERMO 54 21 6 65 64 ROMA 4 47 22 43 74 TORINO 5 15 43 20 21 VENEZIA 22 65 21 17 50



10eLotto: ecco i numeri estratti