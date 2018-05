SuperEnalotto, 10 super premi garantiti da un milione di euro: è lo "Stivale Milionario"

SuperEnalotto, il 4 giugno è il giorno di "Stivale Milionario": un'estrazione speciale del SuperEnalotto SuperStar: in palio ci sono 10 super premi garantiti da 1 milione di euro ciascuno, verranno assegnati lunedì 4 giugno 2018 (si tratta del posticipo dell'estrazione di sabato 2 giugno).

Estrazione SuperEnalotto 4 giugno (non il 2)

Lo "Stivale Milionario" è pensato per la Festa della Repubblica in Italia: grazie a SuperEnalotto, ci sarà un'occasione in più di festa, per gioire e guardare al futuro con serenità e sarà grazie allo speciale appuntamento con i super premi SuperEnalotto legati della Festa della Repubblica.

Quindi in una sola estrazione speciale, il concorso n. 66 di lunedì 4 giugno 2018, saranno assegnati ben 10 premi garantiti da 1 milione di euro ciascuno. I premi non sono alternativi al normale concorso, bensì si affiancano alla possibilità di vincere il Jackpot del SuperEnalotto.

SuperEnalotto Stivale Milionario 4 giugno 2018

La meccanica dell'iniziativa prevede che, fino a lunedì 4 giugno 2018, tutti coloro che acquisteranno una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso del 4 giugno, parteciperanno all'estrazione dei super premi in palio: 10 premi garantiti da 1 milione di euro ciascuno. Infatti per ogni combinazione di SuperEnalotto SuperStar i giocatori riceveranno un codice alfanumerico univoco col quale concorrere all'estrazione speciale. Attenzione quindi a conservare la ricevuta fino al 4 giugno. Il codice dell'iniziativa speciale è indipendente dai numeri della sestina estratta.