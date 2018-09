Lunedì occhio al bonifico, 45 italiani diventeranno milionari

Sono passati quasi tre mesi da quando, lo scorso 23 giugno 2018, il SuperEnalotto rese milionaria l’intera Penisola grazie a un 6 da oltre 51,3 milioni di euro, realizzato con un sistema a caratura giocato attraverso la Bacheca dei Sistemi di Sisal e diviso in 45 quote da 7 euro ciascuna. Questa la sestina vincente (4, 17, 29, 55, 67, 70 – Jolly 72 – SuperStar 49)

Lunedì 24 settembre tutti i possessori delle quote che si sono presentati per l’incasso vedranno accreditata la cifra milionaria sul loro conto corrente e potranno dare fondo ai sogni di tanti fortunati vincitori. Per la dea bendata una passeggiata con la cornucopia da Nord a Sud.

Le Regioni dei nuovi milionari

Campania: 9 vincitori

Emilia Romagna: 8 vincitori

Toscana: 7 vincitori

Lombardia: 5 vincitori

Molise: 3 vincitori

Puglia: 3 vincitori

Lazio: 3 vincitori

Veneto: 2 vincitori

Abruzzo: 2 vincitori

Calabria: 2 vincitori

Piemonte: 1 vincitore.

SuperEnalotto, 41 milioni di euro per l'estrazione di sabato 22 settembre

Intanto cresce l'attesa per la nuova estrazione con il ‘6’ del Superenalotto che continua a correre: per l’appuntamento di questo sabato serà ci sono sul piatto 41,7 milioni di euro, in questo momento secondo jackpot più alto d’Europa alle spalle dei 130 milioni messi in palio dall’Euromillions. Da inizio anno sono stati due i premi di prima categoria centrati, per un totale di oltre 181 milioni di euro. Negli Usa invece occhi sempre puntati su Megamillions e Powerball, che mettono in palio rispettivamente 275 e 178 milioni di dollari, circa 235 e 151 milioni di euro.