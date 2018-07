È caccia a due milionari: "Forse non si sono accorti di avere la schedina vincente"

La vincita "diffusa" dello scorso 23 giugno al SuperEnalotto ha fatto felici decine di persone. Il concorso di casa Sisal ha reso milionaria l’intera Penisola grazie a un 6 da oltre 51,3 milioni di euro, realizzato con un sistema a caratura giocato attraverso la Bacheca dei Sistemi. Il sistema - si legge in una nota - era composto da 45 quote da 7 euro ciascuna che sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori. Ogni vincitore, quindi, ha portato a casa oltre 1 milione di euro.

A distanza di meno di un mese dalla vincita, sono ben 43 i vincitori che si sono già presentati all’incasso mentre sono solo due le quote non ancora riscosse, racconta AgiproNews.

Avranno realizzato di avere in mano la schedina vincente? O forse avevano deciso già di partire per le ferie riservando al ritorno le pratiche per l’incasso? Impossibile saperlo. Comunque, ricorda Sisal, i termini per la riscossione della vincita - 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino – scadranno venerdì 21 settembre 2018. Quindi, c’è ancora tempo per riscuotere, ma l’importante è ricordarsi di farlo.

Le vincite che non sono ancora state riscosse sono quelle di Avellino e Barletta.