Va al tabacchi, prende una schedina e vince quasi 100mila euro: che colpo

Vincere 100 mila euro con una schedina: un'emozione che ieri sera ha visto come protagonista un fortunato giocatore di Caivano, in provincia di Napoli. È stata infatti giocata in una tabaccheria della cittadina partenopea la giocata vincente che ha centrato il "5" da 93.385,60 euro messi in pallio nell'ultima estrazione del SuperEnalotto.

SuperEnalotto: centrati due 5 da migliaia di euro

Non è stato l'unico 5: ma questa volta a spartirsi la vincita saranno coloro che hanno partecipato alla giocata sulla "bacheca dei sistemi" uno strumento che Sisal mette a disposizione dei suoi ricevitori.

Manca ancora il 6 al SuperEnalotto centrato l'ultima volta il 23 giugno scorso quando un sistema distribuì in tutta Italia gli oltre 51 milioni del jackpot. Il 17 aprile scorso era stato invece centrato a Caltanissetta entrata di diritto tra le città baciate dalla fortuna vista la pioggia del maxi premio da 130,2 milioni di euro.

Per chi vorrà riprovarci il prossimo concorso del SuperEnalotto metterà in palio il Jackpot da 17,7 milioni di euro.

SuperEnalotto, l'ultima estrazione

I numeri del SuperEnalotto estratti sabato 21 luglio 2018

Concorso n. 87 del 21/07/2018

La combinazione vincente del SuperEnalotto: 38 22 59 56 67 36

Numero Jolly 52

Superstar 83

Lotto, l'ultima estrazione

Estrazione del lotto n°87 del 21/07/2018

NAZIONALE 55 52 4 62 2

BARI 50 83 22 85 11

CAGLIARI 63 38 45 23 80

FIRENZE 55 1 43 50 65

GENOVA 77 35 15 10 14

MILANO 35 37 71 4 73

NAPOLI 82 19 20 9 44

PALERMO 81 45 47 89 32

ROMA 88 43 75 70 72

TORINO 66 74 3 87 89

VENEZIA 85 73 61 40 78