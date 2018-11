SuperEnalotto, a dicembre si cambia: tutte le novità del calendario

Presenta alcune novità il calendario delle estrazioni del SuperEnalotto per il mese di dicembre 2018. Le modifiche sono dovute alle festività natalizie: l'estrazione del concorso n. 147 di sabato 8 dicembre è posticipata a lunedì 10 dicembre 2018. Al contrario, l’estrazione del concorso n. 154 di martedì 25 dicembre è anticipata a lunedì 24 dicembre 2018. La chiusura di questo concorso è prevista per le ore 18 della vigilia di Natale.

Per non perdere l’appuntamento con la fortuna, i giocatori possono partecipare a tutti i concorsi con la giocata in abbonamento, con largo anticipo e senza ridursi "all'ultimo".

Le estrazioni del SuperEnalotto avvengono a Roma tre volte alla settimana. Normalmente ciò accade di martedì, giovedi e sabato, alle 20.00 ora italiana, anche se a volte i sorteggi possono essere anticipati o posticipati in caso di sovrapposizione con un giorno festivo.