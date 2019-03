SuperEnalotto, in arrivo 100 premi "extra"

Il 20 aprile 2019, in occasione della Pasqua, il SuperEnalotto assegnerà ben 100 premi da 100 mila euro ciascuno. L'iniziativa si chiama Pasqua 100x100 e per partecipare basta acquistare una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso del 20 aprile. I ticket si potranno acquistare a partire dal 17 aprile e ovviamente daranno anche la possibilitàdi vincere il jackpot milionario del SuperEnalotto.

SuperEnalotto Pasqua 100x100: come funziona

Per ogni combinazione giocata con SuperStar, verrà stampato direttamente sulla ricevuta di gioco un codice univoco alfanumerico che permetterà a chi ha acquistato il ticket di partecipare all'estrazione dei 100 premi garantiti da 100.000€. I 100 codici vincenti saranno comunicati sabato 20 aprile, insieme ai risultati dell'estrazione del concorso n.48 di SuperEnalotto SuperStar.

SuperEnalotto, l'ultima estrazione del 14 marzo 2019

L'ultima estrazione del SuperEnalotto non ha regalato grossi premi. Il 6 continua a latitare e il jackpot diventa ogni settimana più ricco. Ecco i numeri vincenti:

27 28 42 63 78 86

Jolly: 70

SuperStat: 33

Ecco in numeri vincenti del Lotto estratti giovedì 14 marzo:

NAZIONALE 73 11 82 89 18 BARI 49 4 33 24 44 CAGLIARI 61 82 56 74 60 FIRENZE 31 72 85 63 56 GENOVA 56 30 85 70 66 MILANO 48 90 19 7 28 NAPOLI 17 62 45 7 3 PALERMO 85 29 25 1 80 ROMA 9 57 29 65 27 TORINO 5 78 37 74 53 VENEZIA 90 78 28 29 61

I numeri vincenti del 10eLotto

Ecco in numeri vincenti del 10eLotto estratti il 14 marzo:

4 5 9 17 19 29 30 31 33 48 49 56 57 61 62 72 78 82 85 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 49

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 49 4