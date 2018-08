Giocano "poche monete" e si portano a casa 100mila euro: 10eLotto da impazzire

Il 6 ancora non si vede. Nessun colpo grosso nel concorso SuperEnalotto di giovedì 9 agosto: per l'estrazione di sabato 11, dunque, la combinazione magica metterà in palio un Jackpot di 25,1 milioni. A festeggiare, nel secondo concorso della settimana, sono i sette giocatori che hanno centrato il "5" e che vincono 21.405,30 euro ciascuno.

Realizzate anche sei vincite con i 4Stella da oltre 48mila euro a testa. Ma è il 10eLotto a regalare soddisfazioni vere a due fortunati che si portano a casa 100mila euro ciascuno

Ultima estrazione SuperEnalotto

La combinazione vincente dell'ultima estrazione del "Super":

31 32 46 54 73 90

NUMERO JOLLY 47

SUPERSTAR 2

Quote SuperEnalotto

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 24.156.913,00 € 0 5 punti + Jolly - 0 5 punti 21.405,30 € 7 4 punti 485,63 € 366 3 punti 32,47 € 14.921 2 punti 5,83 € 244.564

10eLotto, colpi da 100mila euro

Doppietta da 100mila euro al 10eLotto: a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, un fortunato giocatore ha puntato 4 euro e ha centrato un 9 Oro, mentre a Soresina, in provincia di Cremona, è bastata una giocata da 3 euro su un'estrazione frequente per realizzare un 9 Doppio Oro. Nell'ultimo concorso sono state centrate anche tre vincite da 50mila euro a Gambatesa (CB), a Ghemme (NO) e a Orgiano (VI).