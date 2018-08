SuperEnalotto, un "5" da impazzire: fortunato giocatore vince più di 150mila euro

Il "6" ancora non si vede, ma alla vigilia di Ferragosto fa festa il fortunato che ha centrato il "5" al SuperEnalotto. Niente "6" nel concorso SuperEnalotto della vigilia di Ferragosto e il Jackpot arriva a 26,9 milioni di euro. A festeggiare, dopo l'estrazione del 14 agosto 2018, è un fortunato giocatore di Roccastrada, in provincia di Grosseto, che ha centrato l'unico 5 della serata e vince 152.315,28 euro. La schedina vincente è stata convalidata presso il punto vendita Casa Bazar 3, in via Cesare Battisti 5/9. Il premio di prima categoria, invece, è stato realizzato due volte da inizio 2018: il 17 aprile con 130,2 milioni a Caltanissetta e lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote.

Ultima estrazione SuperEnalotto 14 agosto

Estrazione del 14/08/2018 , concorso n. 97 /2018

21 43 45 57 67 83 37 83 Jolly SuperStar

Quote SuperEnalotto

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti - 0 5 punti + Jolly - 0 5 punti 152.315,28 € 1 4 punti 471,77 € 382 3 punti 35,21 € 13.976 2 punti 6,20 € 233.619

