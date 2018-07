SuperEnalotto, "5" da far girare la testa. E con Win for Life il risveglio è col botto

Niente 6 al SuperEnalotto, il Jackpot continua a crescere e per il concorso di giovedì 12 luglio metterà sul piatto 13 milioni.

L’estrazione di martedì 10 luglio (combinazione 27 41 50 60 63 81 Jolly 90 Superstar 77) regala però soddisfazioni ai tre autori del “5”, ognuno dei quali porta a casa 52mila euro.

SuperEnalotto, "5" da sballo

Le vincite sono state realizzate, come riferisce Agimeg.it, a Villorba (TV) presso il punto vendita Bar Caffetteria Fantin situato in Piazza Vittorio Emanuele II 2 tramite Schedina 2 Pannelli, Moliterno (PZ) presso il punto vendita Ricevitoria Lotto Gattuso Luisa situato in Contrada Pantanelle 7 tramite Quick Pick Multistella, Pietralunga (PG) presso il punto vendita Bar Tabaccheria Di Toscani Matteo situato in Via B. Buozzi 81 tramite Quick Pick. Centrati anche novantacinque “3 Stella” da 3.668,00 euro.

Tanti premi grazie alla nuova formula del SuperEnalotto, sono arrivate 235.006 vincite con punti “2” (da 6,37 euro ciascuna) e 11.631 vincite immediate da 25,00 euro.

Per il prossimo appuntamento la sestina vincente mette in palio un jackpot da sogno: 13 milioni di euro.

Quote SuperEnalotto

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 12.073.161,00 € 0 5 punti + Jolly - 0 5 punti 52.403,04 € 3 4 punti 508,78 € 324 3 punti 36,68 € 13.267 2 punti 6,37 € 235.006

Win for Life, "si brinda" di prima mattina

La giornata è cominciata alla grande a Pontecorvo, in provincia di Frosinone, dove nel concorso Win for Life Classico di questa mattina alle 9.00 è stato centrato un “10” da oltre 18mila euro, scrive Agipronews. La vincita è stata realizzata nel Bar Liri di via San Rocco 123. La combinazione vincente del concorso è stata 1-2-4-8-10-14-16-17-18-20 Numerone “7”.

Ultima estrazione Lotto