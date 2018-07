SuperEnalotto, è un 5 "nazionalpopolare": fanno festa in 18. Lotto, ultima estrazione

Nessun 6 nel concorso SuperEnalotto di martedì 3 luglio, il Jackpot per il prossimo appuntamento sale così a 10,1 milioni di euro. La combinazione esatta è stata 28 33 38 41 66 72 Jolly 31 SuperStar 3. Festeggiano comunque i diciotto punti 5 da quasi 9mila euro ciascuno.

Il premio di prima categoria per ora è stato centrato due volte da inizio 2018: il 17 aprile con 130,2 milioni a Caltanissetta e lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote.

Nel 2018 il colpo grosso non l'hanno fatto solo i fortunati vincitori con il 6. Tanti i premi di rilievo centrati con le altre categorie, il più generoso è un 5 Stella da 2,6 milioni di euro realizzato a Castelvetrano (TP) lo scorso 28 aprile. Complessivamente solo con i 5 Stella, i 5 + e i 5 più ricchi, da inizio anno i giocatori sono stati premiati con oltre 17 milioni di euro.

Ultima estrazione SuperEnalotto

Superenalotto n. 79 del 03/07/2018

COMBINAZIONE VINCENTE

28 33 38 41 66 72

NUMERO JOLLY 31

SUPERSTAR 3

Quote SuperEnalotto

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 9.218.899,00 € 0 5 punti + Jolly - 0 5 punti 8.836,95 € 18 4 punti 332,73 € 501 3 punti 29,20 € 16.858 2 punti 6,01 € 251.933

Ultima estrazione Lotto