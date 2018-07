La "buona stella" del SuperEnalotto: con quattro numeri è festa grande

Niente "6", ma i "4Stella" fanno festa. La settimana del SuperEnalotto si apre senza il "6". Nessuno ha centrato la sestina vincente nel concorso del 17 luglio 2018 e per il prossimo concorso il Jackpot sarà di 15,8 milioni. L’estrazione di martedì (combinazione 30-35-44-60-72-76 Jolly 23 Superstar 46) è "d'oro" per i due giocatori che hanno realizzato i "4Stella" da 57.452 euro ciascuno. Le due vincite sono state centrate a Erba, in provincia di Como, nella Tabaccheria Ratti di Corso 25 aprile 123 e a Napoli, nel punto vendita Tabaccheria Giochi e Servizi, in via Ruoppolo 71. Fortunati anche i quattro “5”: ognuno di loro porta a casa 39.313,09 euro.

Ultima estrazione SuperEnalotto

Superenalotto n. 85 del 17/07/2018

COMBINAZIONE VINCENTE

30 35 44 60 72 76

NUMERO JOLLY

23

Numero SuperStar

46

Ultima estrazione Lotto

L'82 su Firenze resta in cima alla classifica dei numeri più ritardatari del Lotto. Dopo il concorso di martedì 17 luglio, arriva a 139 assenze. Sul podio rimane 18 su Venezia a 116 mentre cade l'11 su Napoli dopo 106 estrazioni.

Estrazione n°85 del 17/07/2018 NAZIONALE 56 80 53 29 61 BARI 63 81 77 70 14 CAGLIARI 49 75 1 4 70 FIRENZE 3 65 73 38 24 GENOVA 25 76 15 90 60 MILANO 1 30 6 24 72 NAPOLI 14 11 35 52 4 PALERMO 1 9 86 71 62 ROMA 29 88 33 69 84 TORINO 3 43 73 88 74 VENEZIA 81 33 78 62 53

Ultima estrazione 10eLotto

10E LOTTO, I NUMERI ESTRATTI

1 3 9 11 14 15 25 29 30 33

43 49 63 65 73 75 76 77 81 88

NUMERO ORO 63

DOPPIO ORO 63 81