SuperEnalotto, ultima estrazione “atipica”: vincono in otto, ma che beffa

Un'ultima estrazione insolita quella del SuperEnalotto di sabato 25 agosto, che però ha comunque permesso di festeggiare ad almeno otto famiglie in Italia. La combinazione vincente è stata 42, 44, 54, 68, 69, 81, con numero Jolly 70 e numero Superstar 82, una 'sestina' (più due) atipica in quanto tutti sono stati 'tagliati fuori' tutti i primi 41 numeri a disposizione, una coincidenza tutt'altro che semplice per gli amanti di statistiche e probabilità.

Ma nonostante i numeri estratti siano tutti tra il 42 e l'82, ben otto famiglie hanno sfiorato il jackpot milionario realizzando il '5' da 22.181 euro. Certo, non una cifra da buttare via, ma resterà per i fortunati giocatori il rammarico per quel numero mancato, che avrebbe trasformato le migliaia in milioni, euro più euro meno.

Non essendoci stati '6' o '5+1', il jackpot per la prossima estrazione sarà di 31,1 milioni di euro. Ma non c'è soltanto il SuperEnalotto, nella serata di sabato 25 agosto sono stati estratti anche i numeri di Lotto e 10eLotto, ecco tutte le combinazioni vincenti.

Estrazione Superenalotto di sabato 25 agosto 2018

COMBINAZIONE VINCENTE: 42 68 69 81 44 54

JOLLY: 70

SUPERSTAR: 82



Estrazione del Lotto di sabato 25 agosto 2018

NAZIONALE 9 3 64 85 24 BARI 76 61 26 29 60 CAGLIARI 13 50 31 54 83 FIRENZE 27 16 79 59 6 GENOVA 20 29 38 22 44 MILANO 48 2 90 20 61 NAPOLI 25 29 21 37 11 PALERMO 4 14 53 7 62 ROMA 38 9 32 23 1 TORINO 46 45 52 40 29 VENEZIA 57 23 15 84 59



Estrazione numeri 10eLotto di sabato 25 agosto 2018

2 4 9 13 14 16 20 23 25 26 27 29 38 45 46 48 50 57 61 76

Numero Oro: 76

Doppio Oro: 76 61