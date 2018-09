SuperEnalotto, l'ultima estrazione di settembre: chiusura col botto, premi in tutta Italia

Nonostante l'assenza di '6' e '5+1' l'ultima estrazione del SuperEnalotto del mese di settembre, ossia quella di sabato 29, ha comunque reso felici decine di fortunati giocatori. Sono almeno 15 le persone, sparse in diverse zone d'Italia, che stamattina si sveglieranno con questa magnifica sorpresa.

Come riporta AgiPro News, fanno festa i quattro giocatori che hanno realizzato il '5', con un premio da 48.790 euro ciascuno, e per i dieci '4 Stella' che vincono premi da 40mila euro. Nell'estrazione di sabato 29 settembre la combinazione vincente del SuperEnalotto è stata: 34, 54, 77, 80, 81, 87. Numero jolly: 18, numero superstar 70. Per la prima estrazione di ottobre, prevista per martedì 2, il jackpot per la sestina sarà di 45,6 milioni di euro. Ma non c'è soltanto il SuperEnalotto, di seguito tutti i numeri vincenti dell'ultima estrazione di settembre anche per Lotto e 10eLotto.

Estrazione Superenalotto di sabato 29 settembre 2018

Combinazione vincente: 87 80 77 81 54 34

Numero Jolli: 18

Numero Superstar: 70

Estrazione del Lotto di sabato 29 settembre 2018

NAZIONALE 6 44 78 25 16 BARI 59 51 77 11 4 CAGLIARI 19 14 57 21 70 FIRENZE 22 7 85 72 69 GENOVA 26 63 74 31 52 MILANO 37 75 2 60 40 NAPOLI 68 33 54 71 11 PALERMO 79 3 36 23 68 ROMA 61 1 64 15 32 TORINO 29 68 2 55 37 VENEZIA 52 38 71 18 1



Estrazione numeri 10eLotto di sabato 29 settembre 2018

1 3 7 14 19 22 26 29 33 37 38 51 52 59 61 63 68 75 77 79

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 59

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 59 51