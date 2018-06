SuperEnalotto, ultima estrazione: il 6 si nasconde, ma ci sono sedici fortunati

Prosegue la "caccia" alla sestina magica: non ci sono stati 6 né 5+1 ma l’ultimo concorso del SuperEnalotto (estrazione del 5 giugno 2018) ha regalato la vincita di sedici “5” da 8.885,64 euro. Centrati anche quattro “4 Stella” da 16.747,00 euro. Per il prossimo appuntamento la sestina vincente mette in palio un jackpot da 44,3 milioni di euro. L'ultimo jackpot realizzato è stato da 130,2 milioni di euro, finiti lo scorso 17 aprile a Caltanissetta e il bottino è ricco anche sul fronte “5+”: da inizio 2018 ne sono stati centrati nove per un totale di quasi 6 milioni distribuiti in vincite. Ecco la top five dei massimi ritardatari del Lotto: 60 Milano 124; 82 Firenze 121; 87 Nazionale 110; 18 Venezia 98; 39 Roma 94.

Ricordiamo l'estrazione speciale dello scorso 4 giugno, lo Stivale Milionario: qui tutti i codici fortunati. Ma ora vediamo insieme i numeri estratti nell'ultima estrazione di Lotto (5 giugno 2018), SuperEnalotto e 10eLotto.

SuperEnalotto ultima estrazione, martedì 5 giugno

Combinazione vincente: 6-10-11-21-71-75

Numero Jolly: 26

Numero Superstar: 14

Numeri Lotto ultima estrazione 5 giugno 2018

Estrazione n°67 del 05/06/2018 NAZIONALE 17 59 86 28 61 BARI 67 15 90 56 46 CAGLIARI 47 65 50 55 89 FIRENZE 25 86 11 59 20 GENOVA 2 41 40 25 71 MILANO 62 18 8 66 53 NAPOLI 67 8 3 19 56 PALERMO 60 30 86 59 78 ROMA 66 31 8 81 83 TORINO 45 53 77 51 3 VENEZIA 65 51 57 81 13



10eLotto, i numeri estratti