SuperEnalotto, fine del giallo: il fortunato vincitore dei 130 milioni si è presentato

Festa grande a Vittoria, in provincia di Ragusa. Non ci sono stati 6 né 5+1 ma l’ultimo concorso del SuperEnalotto ha regalato la vincita di un “5” da 165.493,77 euro. La vincita è stata realizzata a presso il punto vendita Tabacchi Impoco situato in Via G Leopardi 127 tramite Schedina 2 Pannelli. Per il prossimo appuntamento di sabato la sestina vincente mette in palio un jackpot da ben 36,5 milioni di euro.

Ultima estrazione SuperEnalotto 17 maggio

Superenalotto, i numeri vincenti:

16 33 34 74 79 80

Numero Jolly 64

Numero Superstar 73

SuperEnalotto, ritirata la vincita record

Il Jackpot da 130,2 milioni di euro vinto lo scorso 17 aprile a Caltanissetta, è stato ritirato dal fortunato vincitore che ha concluso le procedure di ritiro del premio. Resta riservato il suo nome, il suo volto e il suo sesso. È curioso invece sapere che il vincitore, contrariamente a quanto pensano i superstiziosi che considerano il numero 17 particolarmente sfortunato, ha invece un “buon rapporto” con il 17: ha deciso di presentarsi proprio il 17.

Corsi e ricorsi. E' un numero che il vincitore ha incontrato tante volte in pochi mesi: il Jackpot è stato vinto martedì 17 aprile, il vincitore ha scelto di presentarsi per l’incasso giovedì 17 maggio e la somma di oltre 130 milioni di euro verrà accreditata martedì 17 luglio. Secondo il regolamento di gioco, infatti, la somma della vincita del Jackpot SuperEnalotto verrà accreditata entro 91 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale: ovvero il prossimo martedì 17 luglio, scrive AgiMeg.

Ultima estrazione Lotto 17 maggio

Estrazione n°59 del 17/05/2018 NAZIONALE 28 86 33 43 15 BARI 13 90 4 48 78 CAGLIARI 67 62 60 12 70 FIRENZE 32 54 39 66 55 GENOVA 5 30 85 42 26 MILANO 46 8 67 58 79 NAPOLI 5 37 69 9 19 PALERMO 90 50 24 53 23 ROMA 54 15 11 42 60 TORINO 5 25 40 13 4 VENEZIA 17 47 86 30 44

Ultima estrazione 10eLotto

10eLotto, i numeri vincenti:

4 5 8 13 15 17 25 30 32 37

39 46 47 50 54 60 62 67 85 90

Numero Oro 13

Doppio Oro 13 90