Gioca una sestina al Superenalotto, va a un passo dal sogno. I numeri dell'ultima estrazione

Il sogno sfiorato per un numero. Un giocatore di Staffolo, in provincia di Ancona, è andato vicinissimo alla vittoria del jackpot del SuperEnalotto nell'estrazione di giovedì 23 agosto 2018. Il 'fortunato' sarebbe bastato soltanto un numero in più per portare a casa il montepremi milionario. Invece, nell'estrazione n° 101 del 23 agosto, non sono stati realizzati '6' o 5+1'.

Per questo motivo l'unico a festeggiare veramente è il giocatore di Staffolo, che con il suo '5' si aggiudica un premio di 147.524 euro grazie alla giocata effettuata nella Tabaccheria Latini di via Biagi 1. La combinazione vincente è 14, 23, 32, 34, 40, 80. Jolly: 73 Superstar 22. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione del '6' è di 30,3 milioni di euro.

Ma la dea bendata non è arrivata soltanto nell'anconetano. Come riporta AgiproNews, quattro fortunati giocatori hanno portato a casa 57mila euro ciascuno realizzando un '4 stella'.

Ecco i numeri vincenti estratti giovedì 23 agosto per SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto.

Estrazione Superenalotto di giovedì 23 agosto 2018

14 23 34 32 40 80

JOLLY: 73

SUPERSTAR: 22

Estrazione del Lotto di giovedì 23 agosto 2018

NAZIONALE 35 73 18 42 25 BARI 89 25 72 3 84 CAGLIARI 4 57 59 72 77 FIRENZE 44 5 86 51 77 GENOVA 10 59 15 5 1 MILANO 52 14 86 62 46 NAPOLI 61 44 65 59 46 PALERMO 89 72 60 28 85 ROMA 19 80 4 16 53 TORINO 21 6 31 29 62 VENEZIA 37 40 79 54 76



Estrazione numeri 10eLotto di giovedì 23 agosto 2018

4 5 6 10 14 15 19 21 25 37 40 44 52 57 59 61 72 80 86 89

NUMERO ORO: 89

DOPPIO ORO: 89 25