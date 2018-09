SuperEnalotto, l'ultima estrazione premia 3 fortunati. Lotto e 10eLotto, tutti i numeri

La sestina vincente si fa attendere e il montepremi del jackpot comincia a farsi interessante. L'ultima estrazione del SuperEnalotto (relativa al 20 settembre 2018) non ha regalato né 6 né 5+1. In compenso tre giocatori hanno centrato un 5 portandosi a casa una somma di tutto rispetto: 52mila euro a testa. Forse ai fortunati rimarrà l'amaro in bocca per aver solo sfiorato una vincita milionaria, ma avranno di che consolarsi. Le schedine vincenti - riferisce AgiproNews - sono state giocate a Solto Collina in via dei Fantoni 13 (Bergamo), a Borgo Mantovano in via Mirandolese 46 (provincia di Mantova), e a Sorrento nella ricevitoria di corso Italia 166. Festeggia anche l'unico 4 Stella che si intasca 41mila euro.

Il jackpot intanto continua a salire: il biglietto vincente vale ormai la bellezza di 41,7 milioni di euro. Ricordiamo che da inizio anno la sestina vincente del SuperEnalotto è stata centrata solo due volte.

Quanto all'ultima estrazione del Lotto, è ancora presto per dare conto di eventuali vincite. L'estrazione del 18 settembre ha invece premiato la Campania: un giocatore di Belizzi, nel Salernitano, ha vinto 45mila euro grazie ad un terno, ma a Napoli

SuperEnalotto, i numeri vincenti dell'ultima estrazione

15 18 56 67 72 74

Jolly 6

Superstar 5

I numeri del Lotto, estrazione del 20 settembre 2018

NAZIONALE 89 53 3 67 10 BARI 6 81 88 35 74 CAGLIARI 59 55 43 67 33 FIRENZE 18 44 13 52 11 GENOVA 42 63 21 50 67 MILANO 7 34 52 40 10 NAPOLI 8 63 23 4 74 PALERMO 36 84 5 1 19 ROMA 55 88 13 80 72 TORINO 58 56 81 12 63 VENEZIA 37 78 77 32 42

10eLotto