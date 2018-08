SuperEnalotto, cercasi vincitori: i premi non riscossi stanno per scadere

Ancora pochi giorni di tempo e poi non sarà più possibile per i tre vincitori di Milano, Tuglie e Trieste riscuotere la vincita da oltre 51mila euro realizzata al SuperEnalotto lo scorso 12 maggio 2018.

Il termine ultimo è fissato per venerdì 10 agosto, ossia 90 giorni dopo la pubblicazione del bollettino. I fortunati possessori della ricevuta del gioco vincente devono quindi farsi vivi, se non vogliono perdere quanto regalato loro dalla dea Fortuna. I numeri della sestina vincente del concorso n. 57 del 12 maggio sono stati: 29, 49, 50, 56, 64, 78 Jolly 89, SuperStar 51.

SuperEnalotto, cosa succede se la vincita non viene riscossa

Chissà se i fortunati vincitori sanno di aver vinto 51mila euro... Qualche settimana fa, un abitante di Castelvetrano, in provincia di Trapani, ha scoperto dai giornali di aver vinto tre mesi prima 2 milioni di euro al SuperEnalotto e si è presentato giusto in tempo per riscuotere la vincita. Uno dei vincitori del concorso 20 Nababbi per Natale ha visto sfumare invece la possibilità di instacare 1 milione perché non si è fatto avanti per la riscossione della vincita, che è rimasta nelle casse dei Monopoli. Dal 2010 al 2016 considerando solo Lotto e lotterie non sono stati ritirati premi per 353 milioni, circa 49 milioni l'anno.

SuperEnalotto, i numeri dell'ultima estrazione del 4 agosto 2018

Intanto il jackpot del Superenalotto è salito a 23.300.000,00 euro: nessun 6 né 5+1 nello scorso concorso di sabato 4 agosto 2018.

Ecco i numeri vincenti:

64 39 23 84 56 53

NUMERO JOLLY

22

NUMERO SUPERSTAR

90

