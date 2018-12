SuperEnalotto, oggi l'attesa estrazione speciale di Natale con 100 premi istantanei

In occasione dell'estrazione del SuperEnalotto di oggi sabato 22 dicembre 2018 il concorso prevede 100 premi istantanei straordinari da 100mila euro ciascuno.

Come spiega Sisal all’estrazione si potrà partecipare convalidando una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso n. 153. Il terminale assegnerà in automatico un codice univoco per ogni combinazione SuperEnalotto SuperStar giocata.

SupernEnalotto 100x100: come si vince

I 100 premi garantiti da 100.000€ verranno assegnati estraendo 100 codici tra tutti i codici univoci associati alle combinazioni di SuperEnalotto SuperStar giocate per il concorso n. 153 di sabato 22 dicembre.

La comunicazione dei codici vincenti è contestuale alla comunicazione della combinazione vincente di SuperEnalotto SuperStar dell'estrazione del sabato 22 dicembre (concorso n.153).

SupernEnalotto 100x100: come verificare le vincite

Per verificare i codici vincenti della promozione speciale "Natale 100x100" basterà collegarsi a questa pagina. Come spiega Sisal i risultati del concorso n. 153 di sabato 22 dicembre saranno disponibili a partire dalle ore 23.30.

Le operazioni di estrazione, spoglio e verifica richiederanno più tempo del solito vista l’assegnazione dei 100 premi dell’iniziativa speciale Natale 100x100.

Ecco dunque numeri vincenti del SupernEnalotto estratti oggi sabato 22 dicembre 2018.

4 14 16 51 64 88

Jolly 65 Superstar 69

Su questa pagina si possono verificare i numeri estratti oggi sabato 22 dicembre 2018 e tutte le combinazioni vincenti di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto e tutte le novità della lotteria più seguita dagli italiani.

SupernEnalotto 100x100: come ritirare le vincite

Le vicite possono essere riscosse entro 90 giorni successivi alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale con la ricevuta di gioco o con una stampa del Dettaglio della Giocata vincente se hai giocato online o da app, un documento di identità valido e il tuo codice fiscale negli Uffici Premi di Sisal, aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00:

Milano, Via A. Tocqueville 13;

Roma Viale Sacco e Vanzetti, 89

Lotto e SuperEnalotto: il calendario delle estrazioni

Infine utile ricordare il calendario delle prossime estrazioni di Lotto e SuperEnalotto e 10eLotto del mese di dicembre 2018: