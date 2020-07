Ambulante sventa un furto e viene malmenato: azienda lo premia e lo assume

Da oggi non dovrà più starsene di fronte all'ingresso cercando di vendere fazzoletti a clienti e avventori. Per lui si è aperta una nuova strada, una nuova vita. Iboyi Godsent è un 40enne nigeriano che due settimane fa fa ad Arezzo ha sventato un furto a danno di uno store Obi. Ora Iboyi è stato assunto dal gigante di prodotti per bricolage e giardinaggio.

Una storia a lieto fine quella che racconta Arezzonotizie. Iboyi per lunghi anni ha stazionato con il suo carrello carico di accendini, biancheria e gadget, di fronte all'ingresso dell'esercizio commerciale cercando di racimolare qualche decina di euro utili a sbarcare il lunario.

"Obi Italia - si legge in una nota dell'azienda - ha deciso di assumere il cittadino nigeriano che, di fronte a un tentativo di furto, non ha minimamente esitato nel bloccare l’uomo in fuga con la merce sottratta al punto vendita, compiendo un encomiabile gesto di responsabilità civile, che gli è valso anche il pubblico riconoscimento del questore della città".

"Obi è lieta di poter ufficializzare l’ingresso nel proprio team di lavoro di Iboyi Godsent, che con la sua presenza discreta all’esterno del punto vendita, ha saputo negli anni instaurare rapporti amichevoli con i clienti e i dipendenti del negozio".

I fatti risalgono al 3 luglio scorso quando Iboyi si trovava come ogni giorno di fronte all'ingresso del negozio da cui L.L., un 48enne con numerosi precedenti di polizia, era uscito scappando con con diversi oggetti sottratti dagli scaffali.

Iboyi gli si era avvicinato chiedendo spiegazioni ma per tutta risposta il ladro ha iniziato a malmenarlo ma al termine del parapiglia è stato costretto a lasciare la refurtiva sul posto e scappare a mani vuote. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, ad insospettire Iboyi era stato il fatto che l'uomo "dopo essere entrato con una borsa palesemente vuota era uscito poco dopo, dall’apposito varco riservato a chi esce “senza acquisti”, con la medesima borsa molto più “gonfia” di prima". All'interno della sacca c'erano diserbanti e prodotti per la piscina per un valore di circa 140 euro. Gli agenti della Squadra Mobile vi hanno trovato all’interno della borsa anche un cellulare grazie al quale è stato possibile identificare e rintracciare l'autore del reato che è stato poi arrestato per rapina.