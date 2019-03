Il tariffario dello scafista: "1300 euro per venire in Italia" (video)

Grazie ad un complice una giornalista di Stasera Italia (Rete 4) è riuscita a mettersi in contatto con un trafficante di uomini. Stando a quanto viene raccontato nel servizio il presunto scafista pubblicizza da diverso tempo la sua attività su internet. Nonostante le segnalazioni, la sua pagina facebook non è stata ancora oscurata.

Per parlare con lo scafista il complice dell’inviata di Rete 4 si è finto un migrante disposto a pagare per raggiungere il nostro Paese. "Si tratta di una barca di legno che può contenere 25 persone. E con un motore Yamaha", dice l'uomo al telefono. Facendo due conti si scopre così che per un viaggio il trafficante incassa 32.500 euro. "Ora ho i profughi a casa – spiega -, partiremo quando il tempo lo permetterà, se Dio vuole".

(Credit video Mediaset)