Con 7 euro vincono un milione a testa, ma devono fare i conti con la tassa sulla fortuna

Dopo due mesi il Jackpot del SuperEnalotto regala milioni a pioggia in tutta Italia: nell'estrazione di sabato 23 giugno, grazie a un sistema sono stati vinti oltre 51 milioni di euro. Il premio verrà suddiviso in 45 quote da circa 1,1 milione di euro ciascuna.

Il "sistemone" vincente proviene dalla "Bacheca" della Sisal, un portale dove le ricevitorie possono comprare quote di sistemi e rivenderle ai loro clienti. Come spiega il portale specializzato in scommesse Agipro News ciascuna quota è stata venduta al prezzo di 7 euro.

Tuttavia a "vincere" è anche l'Erario. Circa 6,1 milioni del Jackpot centrato sabato sera torneranno nelle casse dello Stato: è l’effetto della “tassa sulla fortuna” - introdotta a gennaio 2012 e raddoppiata a partire da ottobre del 2017 - che prevede un prelievo del 12%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita.

Che cosa è la tassa della fortuna

La "tassa della fortuna" è il prelievo dello Stato sui giochi a scommessa, raddoppiatto dal primo ottobre scorso, e si applica a Gratta&Vinci, al SuperEnalotto, al Win for Life e alle Videolottery. Restano escluse, invece, le vincite realizzate con la Lotteria Italia, le scommesse, il poker e i casinò online, bingo e slot machine (per queste ultime la vincita non può mai superare i 100 euro). Per il Lotto il "prelievo" è passato dal 6 all'8%.

Secondo un'analisi del Servizio Bilancio della Camera, con l'aumento delle aliquote si può prevedere un aumento di gettito pari a 143 milioni annui (48 mln per il Lotto e 95 mln per gli altri giochi) a partire dal 2018. In base a questi dati, è possibile stimare un maggiore gettito pari a 36 milioni nell'anno in corso, cifra che salirà a 322 milioni nel triennio periodo 2017-2019.

Come riscuotere la vincita del SuperEnalotto

Il regolamento del SuperEnalotto prevede che il vincitore del Jackpot - se ha giocato in una ricevitoria – può presentare entro 90 giorni il tagliando vincente ad uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in Via A. Tocqueville 13 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.

Se la giocata è stata effettuata online, si dovrà presentare la stampa della giocata vincente, un documento di identità valido ed il codice fiscale.

SuperEnalotto: ultima estrazione

Questa la combinazione vincente del concorso numero 75 del 23 giugno 2018

4-17-29-55-67-70. Numero Jolly: 72. Superstar: 49.

Le quote vincenti sono state vendute a Casalfiumanese (Bologna), Borgo San Lorenzo (Firenze), Campobasso, Medicina (Bologna), Atripalda (Avellino), Torino, Novate Milanese (Milano), Milano, Corsico (Milano), Cernusco sul Naviglio (Milano), Brescia, Piacenza, Venezia, Prato, Peccioli (Pisa), Barletta, Molfetta (Bari), Lamezia Terme (Catanzaro), Reggio Calabria, Roma, Notaresco (Teramo), Penne (Pescara), Napoli, Avellino e Teverola (Caserta), Cava de' Tirreni (Salerno), Agropoli (Salerno), Castellammare di Stabia (Napoli).

Alla prossima estrazione il jackpot a disposizione del '6' sarà di 6,6 milioni di euro.

Estrazione del Lotto

Numeri vincenti del Lotto, estrazione numero 75 di sabato 23 giugno 2018

BARI 31 84 70 3 13

CAGLIARI 83 57 3 15 23

FIRENZE 74 76 58 34 66

GENOVA 44 33 74 52 48

MILANO 47 86 50 33 68

NAPOLI 4 84 30 47 70

PALERMO 50 15 13 26 87

ROMA 14 59 41 53 45

TORINO 46 17 75 29 30

VENEZIA 12 37 57 48 13

NAZIONALE 63 1 15 61 64

10eLotto, estrazione del 23 giugno 2018

I numeri vincenti del 10 e Lotto

04 12 14 15 17 31 33 37 44 46 47 50 57 59 70 74 76 83 84 86

NUMERO ORO: 31

DOPPIO ORO: 31 84