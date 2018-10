Gli italiani amano i tatuaggi: ecco quelli più richiesti

Un tatuaggio è per sempre e gli italiani lo sanno bene, mettono in conto l’impressione perpetua di un ricordo sulla pelle e continuano a rendersi testimonial di una tendenza che non conosce crisi.

L’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l'IPR marketing ha realizzato un’indagine su un campione di quasi 8000 persone rappresentativo della popolazione italiana dai dodici anni in su: il risultato è che 13 italiani su 100 si fanno tatuare figure o scritte sulla pelle - il 13,8% dei quali è donna seguito dall'11,7% degli uomini - e che in totale sono sette milioni di persone (il 12,8% della popolazione) i connazionali tatuati.

Il primo tatuaggio viene fatto a 25 anni, ma il numero maggiore di tatuati riguarda la fascia d'età tra i 35 e i 44 anni (29,9%). Nonostante l’entusiasmo iniziale, non manca però quel 17,2% che ha dichiarato di voler rimuovere il proprio tatuaggio e di questi il 4,3% l'ha già fatto.

I tatuaggi più richiesti

Ma quali sono i tatuaggi più richiesti dagli italiani?

Sempre gettonatissimi sono i piccoli disegni che simboleggiano un ricordo sentimentale o affettivo: cuori, fiori, icone dei fumetti o dei cartoni animati sono le figure che restano in auge.

Anche i segni tribali resistono nella cerchia dei tatuaggi più in voga, anche se la tendenza è decisamente meno forte dei primi anni Duemila, quando il ‘tribale’ era il tatoo che spessissimo campeggiava attorno a un gran numero di braccia, gambe e polpacci.

Particolarmente richieste sono anche frasi di canzoni o citazioni famose, come anche disegni tridimensionali che sono veri e propri dipinti da far realizzare solo a grandi tatuatori, esperti di un’arte destinata a non passare mai di moda.