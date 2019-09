"Ha solo la terza media... " Così Teresa Bellanova risponde alla critiche sul curriculum

Il neo ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, interviene di nuovo sulle polemiche nate dal suo curriculum scolastico, fermo alla terza media, rilanciando su Twitter un'intervista rilasciata a Repubblica. "Per me non è un valore non avere un titolo di studio superiore - scrive il ministro -, ma neppure la vivo come una frustrazione. Non l’ho mai nascosto che non ho potuto proseguire . Ma ai ragazzi che incontro dico: studiate, studiate, studiate. Perché più si sa, più si può".

"Non sono orgogliosa di non avere un titolo di studio" ha ammesso il ministro al quotidiano di Largo Fochetti. Nel corso dell'intervista la Bellanova si è anche commossa ricordando le sue amiche "di 17, 18 anni che sono morte negli incidenti dei pullmini dei caporali, nei campi. Non hanno avuto le opportunità che ho avuto io". "Le mie amiche non è solo che non hanno potuto studiare, ma non hanno potuto vivere, avere figli… Per me tutto il resto, la polemica su come mi vesto, sul mio aspetto, è irrilevante. Io a loro ho pensato".

"Per me non è un valore non avere un titolo di studio superiore, ma neppure la vivo come una frustrazione. Non l’ho mai nascosto che non ho potuto proseguire . Ma ai ragazzi che incontro dico: studiate, studiate, studiate. Perché più si sa, più si può."https://t.co/ASgStOSWB1 — Teresa Bellanova (@TeresaBellanova) September 8, 2019

Quanto alle polemiche sull'abito scelto per il giorno del giuramento, la Bellanova aveva già replicato la via Twitter nei giorni scorsi: "La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna #qualcosadiblu".

La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata.



Sincera come una donna#qualcosadiblu https://t.co/9m8xp3I8bF

— Teresa Bellanova (@TeresaBellanova) 6 settembre 2019







Teresa Bellanova è stata bracciante agricola e ha militato a lungo nelle organizzazioni sindacali di categoria. Sin da giovanissima ha lottato contro il caporalato tra le fila di Federbraccianti, è stata segretaria generale provinciale della Filtea Cgil e ha poi intrapreso la carriera politica. Ha inoltre già assunto posizioni governatve: è stata sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche sociali durante il governo. Chi la conosce la descrive come una donna in gamba che ha già seguito decine di vertenze.