TikTok, più controlli sui minori: arrivano Filtro famiglia e Gestione tempo

Novità per TikTok, l'app per i video che ormai da mesi impazza tra i giovanissimi. Le nuove funzionalità introdotte fanno tirare un sospiro di sollievo ai genitori: il Filtro famiglia, che aiuta i genitori e in generale gli adulti responsabili di un minore, a garantire la sicurezza dei loro ragazzi quando usano TikTok, e la Gestione del Tempo nel Feed, un sistema unico di notifiche proattive nell'app per tenere sotto controllo il tempo passato online.

Il Filtro Famiglia associa l'account TikTok di un adulto a quello del minore di cui è responsabile. Una volta attivata, l'associazione permetterà all'adulto di intervenire sulle funzionalità di Controllo Applicazione, tra le quali: Gestione del Tempo che permette di impostare un tempo massimo che il minore può trascorrere ogni giorno su TikTok; i messaggi diretti che permette di limitare chi può inviare messaggi all'account associato, o di disattivarli del tutto; la modalità limitata che esclude contenuti che potrebbero non essere appropriati per tutti gli spettatori.