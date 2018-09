Cercasi assaggiatori di tiramisù per scegliere il più buono del mondo

A Treviso si cercano 180 giudici per assaggiare tiramisù e incoronare il migliore del mondo. Sono aperte infatti le iscrizioni per formare la giuria della Tiramisù World Cup. Per superare la selezione però non basta essere solo dei buongustai. Per diventare giudici infatti bisogna registrarsi sul sito della competizione (qui il link) e passare un test da 15 domande, per dimostrare di conoscere il funzionamento della gara e di sapere tutto, ma proprio tutto sul dolce italiano più famoso nel mondo. Come è nato il tiramisu? Cosa prevede la ricetta originale? Quali biscotti è possibile inzuppare oltre ai tradiizonali savoiardi? Nella ricetta creativa è ammesso l’utilizzo di ingredienti alcolici o a base alcolica?

“Già nella scorsa edizione, con la selezione fra il pubblico presente, abbiamo avuto ospiti stranieri ad assaggiare e votare le centinaia di tiramisù in gara, ma quest’anno vogliamo che arrivino davvero giurati da ogni angolo del mondo – spiega Francesco Redi di Twissen, ideatore e organizzatore dell’evento – Per questa edizione, poi, abbiamo voluto aggiungere questa piccola sfida del questionario da superare per chi vorrà essere nella giuria e che avrà l’occasione di assaggiare quello che potrebbe diventare il Campione del 2018”.

La ricerca dei giurati quest’anno è partita da Roma, dove si è tenuto il lancio dell’apertura delle iscrizioni. “La Tiramisù World Cup è un biglietto da visita importante per Treviso e per il Veneto – dichiara Federico Caner, assessore al Turismo della Regione Veneto – In questo modo, si promuove il nostro brand Veneto, Land of Venice che sostiene anche la tradizione culinaria della nostra terra. Quest’anno, poi, il tiramisù si lega alle colline dove nasce un altro nostro prodotto d’eccellenza che è il Prosecco”.

I 180 giudici nominati dovranno poi mettersi comodi e assaggiare ben 600 tiramisù, per eleggere il più buono del mondo, sia in versione orginale sia in versione" creativa".

