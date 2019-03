In Italia verrà realizzato il tiramisù più grande del mondo: oltre 15mila porzioni gratis

Tiramisù da record sabato 16 marzo al CityLife Shopping District di Milano: il centro commerciale apre le sue porte a una sfida golosa, quella che Galbani Santa Lucia lancia al Guinness World Records®, cimentandosi nella preparazione del tiramisù più lungo al mondo.

L’evento, realizzato in collaborazione con i pasticceri della Scuola di Cucina Teatro7|Lab e con AADV Entertainment, nasce con l’obiettivo di battere l’attuale record di 266,9 metri. Una prova di straordinaria abilità che si svolgerà nello Shopping District, in un’area appositamente allestita per l’occasione. Si tratterà di 60 metri di spazio per quasi 4 metri di larghezza, messi a completa disposizione dei pasticceri che lavoreranno su 80 tavoli lunghi 183 centimetri per agevolare la preparazione. Si stima che, a fine lavoro, saranno assemblati ben 1.011 blocchi di tiramisù da circa 30 centimetri ciascuno, per una lunghezza complessiva di oltre 303 metri, utili a superare il record.

L’evento avrà inizio alle ore 14, presso il Mall al piano zero in CityLife Shopping District, dove si potrà assistere alla preparazione del Tiramisù da record, intrattenuti dalle voci di punta di Radio Deejay: La Pina, Diego e La Vale. A fine prova, sarà impossibile resistere all’assaggio di una delle circa 15mila porzioni del #TiramisùDaRecord messe a disposizione del pubblico. In questa occasione Galbani, contando sulla storica collaborazione con il Banco Alimentare, donerà inoltre tutti gli ingredienti per la creazione di altre 15mila porzioni di tiramisù a mense della Lombardia, della Toscana e dell’Emilia Romagna, condividendo così simbolicamente con la collettività questo speciale traguardo, dedicando un momento di dolcezza a coloro che sono in difficoltà. Un appuntamento davvero imperdibile in CityLife Shopping District per vivere una giornata all’insegna della dolcezza.