Toninelli chiede aiuto alla "Crusca": via il burocratese dalle comunicazioni del governo

Nella sede romana del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il presidente dell’Accademia della Crusca Claudio Marazzini e il Ministro Danilo Toninelli hanno firmato un accordo quadro per una collaborazione tra il Ministero e l’Accademia della Crusca al fine di realizzare una corretta, trasparente e italiana comunicazione istituzionale.

Secondo il protocollo d'intensa l'Accademia della Crusca, che ha il ruolo di difendere e valorizzare la lingua, aiuterà il ministero delle infrastrutture ad eliminare i "tecnicismi burocratici inutili" dalle note che vengono diramate dal ministero.

"Le pubbliche amministrazioni - scrive il ministro delle infrastrutture Toninelli su Facebook - devono adottare un linguaggio più chiaro, semplice e sintetico a beneficio dei cittadini. Un linguaggio che assicuri al contempo la completezza e correttezza dell'azione degli uffici. E' un tema chiave per me, direi quasi una fissazione. Ne va del 'buon andamento e dell'imparzialità della PA', come dicono i giuristi. Ma soprattutto sono in ballo la qualità della vita, la crescita civile e sociale dei nostri connazionali".