Littizzetto "affonda" Toninelli (e il ministro vorrebbe abbracciarla)

Nel suo consueto intervento a "Che tempo che fa", Luciana Littizzetto ha preso di mira il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli e le sue ormai leggendarie gaffe. Dopo aver ricordato l'ultimo scivolone del pentastellato circa il fatto di aver acquistato un'auto diesel, la comica torinese ha dichiarato di voler "fare un corso di cabaret con lui". E, nel suo abituale monologo nel programma della domenica sera su Rai 1 condotto da Fabio Fazio, ha poi provato ad immaginare le prossime uscite del ministro (al quale vorrebbe assegnare "l'Oscar sulla satira") in un intervento piuttosto esilarante.

In questa occasione la comica ha lanciato anche un nuovo hashtag: #NessunoTocchiDanilo. La puntata integrale è visibile su Raiplay.it.

Littizzetto e Toninelli: il simpatico botta e risposta

Luciana Littizzetto ha fatto un elenco satirico delle "nuove dichiarazioni di Toninelli", da "Cosa mi piace fare in vacanza? Passeggiare sul lungomare di Perugia, il più bello d'Italia", a "Cosa penso della cucina italiana? E' la migliore del mondo, il mio piatto preferito è il kebab".

Non si è fatta attendere la risposta del ministro Toninelli, oggi a Catenanuova (in provincia di Enna). A chi gli chiedeva di commentare la performance di Luciana Littizzetto che ieri nella trasmissione Rai di Fabio Fazio aveva lungamente ironizzato su di lui, Toninelli ha risposto convinto: "Non ho mai avuto il piacere di incontrarla ma appena ne avrò modo l'abbraccerò ringraziandola, perché guai a chi tocca la satira sulla politica. Guai....".