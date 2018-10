Attenzione, ritirate scatolette di tonno da alcuni supermercati

I supermercati "Il Gigante" hanno deciso di ritirare dal commercio a scopo precauzionale alcune confezioni di tonno Mareblu per "un potenziale problema di produzione legato all'integrità del packaging che potrebbe compromettere la qualità del prodotto", si legge nella comunicazione, poi diffusa anche dal Ministero della Salute.

Si tratta delle confezioni di tonno da 12x80 grammi e 6x80 grammi, con data di scadenza 5 gennaio 2023, prodotte da Indian Ocean Tuna Ltd (gruppo Thai Union) nello stabilimento di Victoria, a Mahé, nelle isole Seychelles.

Tonno Mareblu, ritirate alcune scatolette dai supermercati "Il Gigante"

L'azienda ha precisato che il richiamo non riguarda altri prodotti dello stesso marchio o altre date di scadenza dello stesso prodotto. Ai consumatori che hanno acquistato quelle confezioni di tonno si raccomanda di non consumarlo e riportarlo al punto vendita dove l'hanno acquistato. E' stato diffuso anche un numero verde per eventuali informazioni, l'800456500.