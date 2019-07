'AstroTopo', Topolino in versione astronauta per i 50 anni dell'allunaggio

50 anni fa, il 20 luglio 1969, l'astronauta Neil Armstrong posò il primo piede umano sul suolo lunare: "Un piccolo passo per l'uomo, ma un balzo gigantesco per l'umanità". Per celebrare questa meravigliosa avventura, Topolino presenta l'AstroTopo.

Topolino è pronto per andare in missione nello spazio e, per l'occasione, indossa una tuta spaziale ricca di particolari, inclusa l'impronta lunare sulla suola dello scarpone. L'AstroTopo, esclusiva action figure dell'eroe disneyano pronto per la sua missione spaziale, alto 13 cm e con testa, braccia e gambe snodabili, è completo di un casco removibile e indossabile dotato delle mitiche orecchie e si rivela un gadget esclusivo da collezione. L'AstroTopo sarà in vendita insieme al numero 3321 di Topolino, in edicola da mercoledì 17 luglio.

Sullo stesso numero, interamente dedicato all'allunaggio nei fumetti e nei redazionali, inoltre, spazio a una storia in due puntate, affascinante e misteriosa, ambientata nello spazio: "Topolino e il castello sulla Luna", scritta e disegnata da Casty. Topolino e Pippo saranno diretti verso la Luna, dove scopriranno la presenza di un vero e proprio castello e che la nostra galassia è abitata anche da altri particolari personaggi. Un fantathriller in due puntate, come lo definisce lo stesso Casty, che vede tra i suoi protagonisti anche Bippo, strampalato ex astronauta, parente di Pippo.