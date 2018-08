Esodo, traffico da "bollino nero" nel weekend: code e rallentamenti

Altro fine settimana di traffico intenso su strade e autostrade italiane. Già da ieri, si legge in una nota dell'Anas, è stata registrata una circolazione sostenuta lungo la rete di 26mila km gestita da Anas (gruppo FS Italiane) per gli spostamenti che precedono il Ferragosto. Tutta la giornata, infatti, è stata contrassegnata dal bollino rosso.

Ma oggi i flussi si sono ulteriormente intensificati, già dall'alba. Per tutta la mattinata, infatti, è previsto bollino nero con picchi per gli spostamenti lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l’itinerario E45 che collega i due versanti della penisola, e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

Code e traffico intenso

Code si sono già formate sulla A22 Autostrada Del Brennero, sulla A4 Venezia-Trieste, sulla A30 Caserta-Salerno. Per oggi è previsto il divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle ore 8 alle ore 22, e domani, dalle ore 7 alle ore 22.

Dalla mattina del 7 agosto è stato riaperto il Raccordo di Casalecchio in entrambe le direzioni. Si conferma che il nodo di Bologna A1 Milano-Napoli, A14 Bologna-Taranto e A13 Bologna-Padova è percorribile da tutte le provenienze verso tutte le destinazioni.

Aperta anche la Tangenziale di Bologna tra gli svincoli 3 Ramo Verde e 2 Borgo Panigale verso la A1 Milano-Napoli, mentre resta chiusa in direzione della A14 Bologna-Taranto.

Le raccomandazioni per viaggiare in sicurezza

Viabilità Italia raccomanda agli automobilisti 'di mettersi in viaggio solo dopo essersi informati sulle condizioni di traffico e meteo in atto e dopo aver controllato l`efficienza del veicolo, nonché la regolarità dei documenti di guida. Durante il viaggio, alla guida, dovrà essere evitata qualsiasi distrazione, mantenuta sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede e adeguata la velocità ai limiti imposti dalla segnaletica stradale ovvero dalle condizioni di traffico presenti. Le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori devono essere sempre allacciate, assicurate i bambini con seggiolini ed adattatori.

È assolutamente vietato utilizzare i cellulari durante la guida senza vivavoce o auricolari. Consigliamo, soste frequenti, almeno ogni due ore di guida ininterrotta. Alcol e droghe sono incompatibili alla guida. Un aiuto al viaggio sarà dato dai Pannelli a Messaggio Variabile disponibili lungo la rete autostradale; per le informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo.