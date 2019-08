Traffico autostrade 3 e 4 agosto: bollino rosso e nero (quello che c’è da sapere)

Traffico intenso e fine settimana da bollino rosso e nero per la rete autostradale italiana. Sono già in aumento i flussi veicolari in uscita dalle grandi città del nord per movimenti verso il sud del Paese e l’arco alpino del nord-est. Viabilità Italia è riunita per monitorare il flusso veicolare e per garantire tempestive gestioni di eventuali situazioni di grave criticità del traffico. Innanzitutto si ricorda che dalle ore 16 di oggi fino a stasera alle ore 22 è in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti, che sarà nuovamente attivo dalle ore 8 di domani, sabato 3 agosto, fino alle ore 22 per riprendere domenica 4 agosto dalle ore 7 alle ore 22.

Traffico autostrade sabato 3 e domenica 4 agosto 2019

Saranno in circolazione solo i veicoli commerciali debitamente autorizzati nonché quelli che fruiscono di particolari deroghe circa l’inizio o il termine del divieto. Si registrano alcune criticità con formazioni di code sulle autostrade qui elencate: A23: 1 km alla barriera di Ugovizza verso l’Austria; A1: 3 km in direzione sud all’altezza dello sfiocco con la “direttissima” Bologna-Firenze e 1 km in direzione nord, a causa di un incendio di un autocarro nella galleria Val di Sambro, che ha determinato la temporanea chiusura della “direttissima”; A1: code a tratti tra Firenze sud ed Incisa; A1: 4 km in direzione sud tra Ponzano Romano e diramazione Roma nord per incidente in risoluzione; A1: code a tratti tra Capua ed il bivio per la A30 per il traffico congestionato. Al Traforo del Monte Bianco si registra una coda in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix con un’attesa prevista di circa 30 minuti e una coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur con un’attesa prevista di un’ora e 30 minuti.

Si segnala la possibilità che si registrino rallentamenti alle stazioni autostradali a causa di uno sciopero nazionale del personale in servizio ai caselli, che interesserà il fine settimana a partire da domenica 4 agosto – dalle ore 10 alle ore 14 – e proseguire tra domenica 4 agosto e lunedì 5 agosto tra le ore 18 e le ore 2 (qui tutte le informazioni).

Venerdì 2 agosto parte ufficialmente il weekend con un bollino rosso dal pomeriggio che diventerà nero sabato 3 agosto. Già dalla prima mattinata, con l’avvio della parte più consistente dell’esodo vacanziero, sono previsti rallentamenti e traffico molto intenso sulle arterie principali. Lo stesso dicasi per il pomeriggio del 3 agosto, ma con bollino rosso così come domenica 4 agosto, soprattutto al mattino sempre per le partenze e dal pomeriggio per chi rientra dal weekend. Si segnala bollino giallo anche lunedì 5 agosto al mattino.

Aggiornamenti sul traffico in tempo reale

Per rimanere aggiornati in tempo reale sulla situazione del traffico autostradale si possono utilizzare: