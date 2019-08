Traffico e sciopero dei casellanti: la situazione sulle autostrade

Le previsioni sono state confermate: traffico intenso sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 4 agosto, soprattutto in uscita dalle grandi città del nord, con i rallentamenti più significativi sull'A1 e sulla A14 verso sud. Un weekend di esodo reso ancor più bollente dallo sciopero dei casellanti, in vigore fino alle 2 di lunedì 5 agosto. La protesta dei casellanti, partita oggi alle 10, durerà fino alle 14 per poi riprendere alle 18 e concludersi domani. Autostrade per l'Italia ha attivato una serie di misure per assistere gli automobilisti e favorire gli spostamenti degli italiani nel weekend di esodo. In particolare la società ha previsto un potenziamento dei presidi di pronto intervento e assistenza a chi viaggia.

Esodo da bollino rosso, il traffico in tempo reale

In aiuto degli automobilisti in viaggio, sul sito di Autostrade per l'italia, è possibile controllare il traffico in tempo reale su tutta la rete nazionale, anche attraverso la mappa interattiva che riporta incidenti stradali e rallentamenti.

Ecco la situazione sulla rete autostradale secondo l'ultimo bollettino di Viabiltà Italia: A1 coda di 2 km tra Reggio Emilia e bivio con A22 a causa di incidente; A2 traffico intenso nell'area salernitana; A4 coda di 2 km alla barriera di Milano Est; A9: code tra Como e Chiasso direzione nord; A12 traffico bloccato per incidente al km 45 in direzione nord tra Sestri Levante e Lavagna; istituita uscita obbligatoria a Sestri Levante con rientro a Lavagna; A14 code a tratti tra Bologna ed il bivio con A14 direzione Ravenna; A27 coda di 1 km tra Belluno e lo svincolo con la SS51; A30: code in uscita alla barriera di Salerno. Nel Traforo Monte Bianco, si segnalano 30 minuti di attesa in entrambi i piazzali.

Si segnala la possibilità che si registrino rallentamenti alle stazioni autostradali a causa di uno sciopero nazionale del personale di esazione, che sta interessando il fine settimana a partire da oggi domenica 4 agosto - dalle ore 10 alle ore 14 - e dalle ore 18 alle ore 24, per proseguire lunedì 5 agosto dalle ore 00 e alle ore 02. Situazione sulle strade statali principali: Traffico intenso lungo la SS1 Aurelia, SS16 Adriatica, SS18 Tirrena Inferiore, SS106 Ionica, SS51 via Alemagna, SS36 del lago di Como e dello Spluga. Tempo prevalentemente stabile e soleggiato su gran parte del Paese, con temperature, ancora elevate o molto elevate al Sud e sulla Sardegna. Per oggi domenica 4 agosto: tempo generalmente stabile e soleggiato su tutto il Paese, con sviluppo di isolate nubi cumuliformi nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi, con associati possibili rovesci o brevi temporali.

E' in vigore dalle ore 7 fino alle ore 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Saranno in circolazione solo i veicoli commerciali debitamente autorizzati nonché quelli che fruiscono di particolari deroghe circa l'inizio o il termine del divieto.

Autostrade, come tenersi aggiornati sul traffico

Oltre ai canali precedentemente citati, è possibile rimanere aggiornati sulla situazione del traffico sulle autostrade utilizzando: