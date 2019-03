Troppo povera per stare in Italia, donna nigeriana vince il ricorso

Il Tar del Piemonte ha permesso a una donna nigeriana di 43 anni e a sua figlia di 11 anni, residenti a Torino, di restare in Italia nonostante la questura non avesse rinnovato loro il permesso di soggiorno per ragioni di reddito. Dopo la sentenza, pronunciata a inizio marzo 2019, la donna potrà presentare una nuova domanda e rimanere così nel nostro Paese.

Su TorinoToday Davide Petrizzelli spiega che nel maggio 2017 madre e figlia si erano viste respingere la richiesta di prolungamento del permesso in quanto "le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell’Inps" avrebbero evidenziato "che la signora non dispone dal 2008 del reddito previsto per la regolare permanenza sul territorio".

Per tirare la donna aveva fatto diversi lavori: parrucchiera porta a porta, cameriera in alberghi, badante. Con quei pochi soldi era riuscita a tirare avanti e a far crescere anche la figlia. Così di fronte al provvedimento della Questura non si è data per vinta e assistita dall'avvocato Nicoletta Masuelli ha deciso di impugnare il provvedimento.

Il tribunale amministrativo regionale le ha dato ragione e ha stabilito che nel concedere i permessi di soggiorno "il questore deve effettuare un attento bilanciamento di tutti gli interessi in gioco, anche la condizione sociale e familiare", come aveva richiesto il legale. "Sua figlia - spiegano i giudici - è nata in Italia e vive qui da sempre, frequenta la scuola dell'obbligo con normale profitto scolastico e non avrebbe grandi prospettive di inserimento in Nigeria".