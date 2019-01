I furbetti del bollo auto: così sono riusciti a non pagarlo per anni

Non tutti devono pagare il bollo auto: possono ad esempio beneficiare dell'esenzione i disabili e relativi familiari che risultino fiscalmente a carico del disabile o viceversa. Una legge sacrosanta, peccato che come sempre accade nel nostro Paese, ci sia qualcuno che se ne approfitta.

Succede ad esempio a Napoli, dove la Guardia di Finanza ha individuato 12 persone che, non avendo più familiari disabili in quanto morti da diversi anni, continuavano a sfruttare indebitamente l'esenzione del bollo auto per i portatori di handicap o invalidi. Uno di questi risultato proprietario di un immobile, intestatario di una società e di due veicoli di recente immatricolazione.

Bollo auto, così fruivano dell'esenzione per i parenti morti

I 12 soggetti individuati, responsabili di indebita percezione di erogazioni pubbliche, hanno ricevuto un verbale di accertamento con sanzione pecuniaria pari al triplo del beneficio di cui si è fruito illecitamente, ridotta poi a un terzo se pagata entro 60 giorni dalla data di notifica dell'accertamento. Gli stessi sono stati inoltre segnalati alla Regione Campania per il recupero delle somme indebitamente non versate. In quest'ultima ipotesi l'esenzione richiesta dal parente è ottenibile solo se il suo reddito lordo è inferiore o uguale a 2.840,51 euro.

Ricordiamo che per ottenere l'esenzione dal pagamento del bollo auto, bisogna presentare apposita domanda. Nel momento in cui vengono meno le condizioni, spetta al disabile o agli eredi dello stesso darne tempestiva comunicazione all'ufficio concedente.

