"Attenzione, ci sono delle truffe in corso ai danni degli anziani"

Una truffa odiosa, ai danni delle persone anziane, spesso le più indifese. L'ultimo caso è avvenuto martedì a Thiene ai danni di una 94enne ed è stato denunciato da Elena Bertorelli della "Casa del Consumatore" che sul suo profilo Facebook ha messo in guardia con un video: "Attenzione, ci sono delle truffe in corso che stanno interessando tutto il vicentino".

Il trucco è quello collaudato del “falso carabiniere” che questa volta si è fatto consegnare dall'anziana 1200 euro in contanti spacciandosi per un militare dell'arma. La signora ha ricevuto a casa una telefonata da un individuo senza scrupoli. Il malvivente le ha comunicato che il figlio (ha fatto nome e cognome) era in stato di fermo in caserma a Lavarone per aver investito delle persone e che poteva essere rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 3mila euro.

La signora si è agitata e ha detto all'uomo di avere in casa solo 1000 euro "Bastano, passiamo a casa sua a ritirarli". Cosa che è puntualmente avvenuta: un uomo si è presentato dopo pochi minuti, in abiti borghesi, a casa dell'anziana portando via i soldi. Solo successivamente la 94enne, insospettita, ha chiamato il figlio che ha denunciato immediatamente tutto ai carabinieri.