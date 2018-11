L'ultima truffa da chi si spaccia per l'Agenzia delle Entrate: attenzione agli sms

I messaggi dicono che è arrivata una raccomandata digitale. Annunciano che c’è il rischio di una sanzione di 550,50 euro. Chiedono di confermare il passaporto, la prova di residenza e la firma digitale. Attenzione: è un tentativo di phishing, un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale. Nascondono un tentativo di truffa gli sms ricevuti sullo smartphone che, dietro la comunicazione dell'arrivo di una "raccomandata digitale", invitano a cliccare su un link per collegarsi al sito ingannevole www.agenziadellentrate.com, falsamente riconducibile all'Agenzia. Si ricorda che gli indirizzi dei siti web istituzionali dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono rispettivamente www.agenziaentrate.gov.it e www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Lo ha comunicato l'Agenzia delle Entrate.

Negli ultimi giorni sono stati segnalati dei falsi messaggi sms da mittenti come ad esempio "InfoSMS", "Equitalia", solo apparentemente provenienti dall'Agenzia delle Entrate. Nei messaggi si comunica l'arrivo di una "raccomandata digitale" che minaccia l'irrogazione di una sanzione amministrativa di 550,50 oppure 516 euro e si invita a produrre copia del proprio passaporto e di altri documenti personali.

I messaggi in questione non provengono da un indirizzo collegato all'Agenzia delle Entrate o all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Si raccomanda pertanto di cestinarli immediatamente, di non cliccare sui collegamenti presenti e, soprattutto, di non fornire i propri documenti e dati personali nella pagina web indicata nel messaggio.