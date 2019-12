Twitter, ecco i post più condivisi del 2019: da Nadia Toffa a Teresa Bellanova

Quali sono stati in Italia i post più condivisi su Twitter in questo 2019 che volge al termine? A rivelarlo è lo stesso social network. Dall’intrattenimento alla politica, dallo sport alle news, Twitter rimane il posto dove commentare gli aggiornamenti, partecipare alla conversazione pubblica e relazionarsi con persone da tutto il mondo. I dati fanno riferimento al periodo 1 gennaio 2019 - 15 novembre 2019.

I tweet più condivisi nel 2019

Il tweet che ha collezionato più retweet è quello del triste addio da parte della redazione de '​Le Iene' a ​Nadia Toffa​, amatissima inviata e conduttrice del programma televisivo venuta a mancare ad agosto 2019. Il tweet è stato condiviso quasi ​10 mila volte ​da parte di utenti in tutta Italia che hanno voluto ricordarla con affetto; lo stesso tweet si attesta come primo anche tra quelli con più 'mi piace'.

In seconda e in terza posizione dei tweet che hanno riscosso più like un debutto d'eccezione: ​Teresa Bellanova​, ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, che ironizza sui look sfoggiati durante il giuramento al Quirinale, il chiacchierato vestito blu elettrico (in terza posizione) e la mise del giorno dopo (in seconda posizione), lanciando l’hashtag ​#vestocomevoglio​.

Quanto alle classifiche mondiali, nella lista dei tweet più ritwittati c'è quello di ​@bts_twt​, popolarissima band coreana icona del Kpop (pop coreano). Segue in terza posizione, ​Harry Styles​, cantautore britannico noto per essere stato parte della celebre boyband One Direction, che augura su Twitter un buon 2019. Tornano i ​Bts nella quarta posizione in classifica, questa volta con un tweet con delle foto del loro viaggio a Milano e a Venezia, molto apprezzato da parte degli utenti italiani. Louis Tomlinson​, membro degli One Direction, si attesta in quinta posizione con un tweet celebrativo per il nono anniversario dalla nascita della band.